Asesinato en directo: Una tiktoker pierde la vida durante transmisión en vivo

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido ecuatoriana, Keyla Andreina González Mercado, fue asesinada a tiros mientras realizaba un directo en TikTok desde la sala de su casa en Guayaquil, Ecuador, mientras compartía con otras personas.

La tiktoker de 28 años, popular por sus transmisiones espontáneas y bromas con sus seguidores, se encontraba disfrutando de una reunión informal cuando ocurrió la tragedia, la cual en un principio fue “apoyada” por ella.

¿La tiktoker quería morir?

Según los videos que circulan en redes, Keyla bromeó con uno de los presentes, identificado como Manuel, diciéndole en tono humorístico: “Pégame dos tiros en la cabeza para que no me duela. Déjame bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada”.

Segundos después, el mismo hombre le disparó en dos ocasiones y la joven cayó fulminada mientras el directo seguía transmitiendo y las otras personas gritaban de desespero.

La Policía Nacional ecuatoriana llegó al lugar minutos más tarde y encontró a la víctima aún sentada frente a su celular en el que quedaba registrada la hora, los últimos segundos y el rostro del presunto agresor.

En la escena hallaron casquillos, rastros biológicos y el dispositivo móvil, los cuales forman parte clave en la investigación. Mientras tanto, el sospechoso permanece prófugo, aunque testigos lo han descrito con tatuajes visibles: una lágrima en el rostro y un fusil en el cuello.

Más de Keyla Andreina

Keyla Andreina era conocida por vender productos online y por su estilo desenfadado y sarcástico. Sus familiares aseguran que era generosa y bromista, y que jamás esperaron que sus comentarios, muchas veces jocosos, terminarían en una tragedia real.

Fue hija menor de tres hermanas y había sufrido la pérdida de su madre a causa de diabetes tipo 1, una enfermedad que ella también padecía y que la obligaba a tratamientos constantes.

El cuerpo de la tiktoker fue velado al día siguiente en la comunidad donde vivía. Posteriormente, fue enterrada en el Cementerio General de Guayaquil, acompañada por familiares, amigos y vecinos.