El Barça dispuesto a escuchar ofertas por este centrocampista

Ya el Barcelona ha reconocido que tiene muchos jugadores en ciertas condiciones. Deco, director deportivo y el entrenador, Hansi Flick, han asomado que deben salir de algunos cules. Una de las pociones con más futbolistas en el centro del campo, es por eso que el Barça está en proceso de unas salidas.

Según el medio 'La Vanguardia', confirmó que el club azulgrana escuchará ofertas por Casadó. La situación de Casadó se venía venir, incluso desde la temporada pasada donde le tocó enfrentar una lesión, y desde Enero cuando Flick apostó por Frenkie de Jong, y quizás se repita este curso.

Barcelona con el medio del campo poblado

El Barça dispone de un centro del campo super repleto y con dos titulares indiscutibles, De Jong y Pedri. Partiendo desde allí, Flick tendrá que elegir entre Dani Olmo, Gavi, Fermín, Casadó y un Marc Bernal que en septiembre empezará a jugar, siendo una apuesta a futuro para el club.

Casadó podría ser el sacrificado

La realidad es que no habrá espacio para todos. Es por eso que, si llega una buena propuesta por Casadó, el FC Barcelona optará por escucharla y facilitar la salida, así sea dolorosa.

Casadó es un canterano querido en el equipo catalán, sin embargo no sería un buen negocio dejarlo en la plantilla si no va a tener suficientes minutos, estancarían su progresión. Mientras que, el jugador no ha dado señales de querer salir del Barcelona, pues sigue viviendo jugar en el club de su sueños.