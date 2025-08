La actriz de Telemundo que fue arrestada por fraude en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Fernanda Romero, actriz mexicana que protagonizó telenovelas de Telemundo y participó en películas de EE.UU., vuelve a los titulares por un escándalo que sacudió su carrera hace más de una década.

En 2010 fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusada de haber consumado un matrimonio ficticio con el propósito de obtener la green card. Ahora, a los 20 años de aquel episodio, Romero defiende su versión: “solo quería la residencia legal”.

Fernanda y su fraude migratorio

La controversia comenzó el 16 de abril de 2010, cuando agentes del ICE detuvieron a Romero y a su entonces esposo, Kent Ross, en sus respectivas casas en Los Ángeles. El Distrito Central de California los acusó de haber contraído matrimonio en junio de 2005 con la intención de que la actriz pudiera tramitar su residencia permanente.

De acuerdo con el expediente, ambos mintieron sobre su convivencia y el tiempo que ella llevaba viviendo en EE.UU., y presentaron declaraciones falsas ante las autoridades migratorias.

Todo cambió cuando Markus Klinko, fotógrafo de moda con quien la azteca mantuvo una relación poco tiempo después de casarse, reveló la artimaña. Tras terminar el romance, Klinko entregó pruebas al ICE y desencadenó la investigación.

En abril de 2011, Romero aceptó un cargo menor por declaraciones falsas y recibió una condena de 30 días de cárcel, distribuidos durante fines de semana, además de libertad condicional sin multas monetarias. A pesar de que el fraude podría acarrear hasta cinco años de prisión, el juez optó por una sentencia leve.

Después del arresto

Luego de cumplir su condena y salir de prisión, la actriz retomó su carrera con papeles en producciones independientes y transformó su presencia mediática. En 2018 retornó a YouTube con contenido de estilo de vida centrado en maternidad y cotidiano; actualmente comparte su día a día con más de 400 mil seguidores en Instagram.

A 15 años del juicio, Romero sostiene que no anticipaba que el romance con Ross se convertiría en un escándalo legal. Su declaración de entonces fue simple: “solo quería la green card”, la residencia legal que le permitiría consolidar su carrera artística en Estados Unidos sin depender de permisos temporales.

Romero inició su carrera actoral en telenovelas como El Alma Herida (2003) y La Ley del Silencio (2005), ambas transmitidas por Telemundo. Ese impulso la llevó al cine estadounidense con papeles secundarios en The Eye (2008), Drag Me to Hell y Ready or Not, donde compartió escenas con reconocidas estrellas de Hollywood.