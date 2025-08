Llegó el Saratoga Oaks Invitational G2 este fin de semana en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Saratoga en continuidad de Summer Meet, estará presente con dos pruebas de grados el Sword Dancer S. (G1) como la principal de la cartelera y el Saratoga Invitational S. (G2) valorada en $500.000 en la cual seis potras de tres años entre ellas la invasora Go Go Boots, hará su estreno en calidad de favorita.

Saratoga Race Course: Go Go Boots buscará mantener la hegemonía invasora

El Saratoga Oaks Invitational (G2) se ha caracterizado que en las tres últimas ediciones ha sido ganada por invasores extranjeros, dos del Reino Unido y uno de Francia. La edición más reciente, año pasado, la victoria le correspondió al Cinderella’s Dream, dándole al Godolphin su tercera victoria en la carrera.

Este año, Go Go Boots, enfrentará a las locales ahora bajo el entrenamiento de Miguel Clement, para los colores del propietario estadounidense Bobby Flay. Go Go Boots, es una hija del excepcional Night of Thunder, que tendrá en su lomo a José Luis Ortiz. Go Go Boots, se mantuvo invicta en sus dos presentaciones en el hipódromo de Lingfield, luego falló en York con un tercer puesto en el Tattersalls Musidora Stakes (G3), luego decepcionó con un noveno lugar en el Betfred Oaks (G3) en Epsom, y en su última participación antes de llegar a Estados Unidos, fue en Ascot, tras llegar cuarta en el Ribblesdale Stakes (G2).

Sus contendores serán Opulent Restraint, llega tras un respetable tercer puesto en el Belmont Oaks Invitational (G1) el 5 de julio, y un cuarto puesto en el Florida Oaks (G3) en Tampa Bay Downs en marzo, lo hará con Flavien Prat para Chad Brown. Luego surge Totally Justified, entrenada por Rusty Ronald Jr., será guiada por Manuel Franco, que viene de cinco actuaciones en pruebas de grado consecutivas con un segundo lugar en el Regret S. (G3) el pasado mes de mayo en Churchill Downs.

Laurelin, entrenada por Graham Motion con la monta de Kendrick Carmouche, expondrá su invicto en cuatro presentaciones. Esta hija de Zarak (FRA), viene de ganar el Penn Oaks, en Penn National, antes lo hizo en el Memories Of Silver Stakes en Aqueduct, mientras que el pasado año se llevó el Tepin Stakes en Aquedcut.

Finalmente está Sigh No More con Irad Ortiz Jr., en su comando para Brendal Walsh uy Evershed con Dylan Devis en su control para Arnaud Delacour. El Saratoga Oaks Invitational (G2) fue reservado para la novena carrera dentro de una cartelera de 12 competencias, con hora de inicio a las 5:07 p.m.