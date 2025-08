Carlos Uzcátegui llega a 30 triunfos y se prepara para ganar su primer meeting

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 3 de agosto del 2025, el entrenador de purasangres Carlos Luis Uzcátegui sobresalió con un total de cuatro victorias y tres de ellas, en clásicos de grado para ser el más ganador de la jornada dominical de carreras.

Uzcátegui Líder de la estadística del segundo meeting

El entrenador venezolano de purasangres, Carlos Luis Uzcateguí fue el más destacado de la semana 29 del año en el hipódromo La Rinconada al conseguir cuatro victorias y tres de ellas en pruebas clásicas de grado para llegar a 30 en el meeting que finalizará el próximo 31 de agosto del 2025.

Uzcátegui comenzó su jornada de triunfos en la segunda carrera no válida con la yegua criolla Bella Catira y la monta del aprendiz Winder Véliz en una prueba de 1,200 metros con un tiempo de 74’1 y un dividendo de 76.89 a ganador y 76.89 el place.

Luego, en la quinta no válida se disputaría el Clásico Simón Rodríguez para potras de tres años, donde Uzcátegui ganaría la prueba con la importada Fleet Street y la conducción del jockey profesional Jhonathan Aray con un tiempo de 72’ flat para los 1.200 metros y pago de 55.00 a ganador.

Seguidamente, en la sexta y última no válida, el trainer criollo se llevaría el Clásico My Own Business G3 con el potro importado de tres años Rockville, nuevamente con Jhonathan Aray en la silla y un tiempo de 73’1 en los tres cuartos de milla de la carrera con un pago de 204.28 a ganador.

Para finalizar, en la 11 competencia y quinta válida, Carlos Luis Uzcátegui completaría el póker de victorias con el importado de cuatro años, Special Element en el Clásico Guardia Nacional Bolivariana G2 con un tiempo de 99’3 en los 1.600 metros.

Con las cuatro victorias obtenidas del domingo, el entrenador venezolano llegó a la treintena de triunfos en el segundo meeting de la temporada. En segundo lugar se mantiene el ganador del primer meeting, Riccardo D’Angelo con 19 lauros.

3 lugar: Fernando Parili Tota y Juan Carlos García Mosquera con 10.

4 puesto) Luis Peraza con 8 triunfos.

5 puesto: Rubén Lanz y Humberto Correia con 6.