Boxeo: Ryan García estalla contra Óscar De La Hoya (+declaraciones)

Tras las polémicas acontecidas entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Óscar De La Hoya, un nuevo pugilista estelar de Golden Boy Promotions manifestó su descontento. Tal es el caso del joven, Ryan García.

El peleador estadounidense, de raíces mexicanas, alzó la voz ante los malos tratos del reconocido promotor de carteleras boxísticas e ícono azteca de esta disciplina.

Anunció su despedida

Además de señalar múltiples veces que no se siente a gusto con su actual acuerdo con De La Hoya, el boxeador de 26 años afirmó que solo queda una pelea en el contrato que los vincula y que no está dispuesto a continuar con él como su representante.

"Oscar no me respeta. Creo que nunca pensó que yo era un buen boxeador, pero, francamente, no me importa. Tengo una pelea más con él y eso es todo. Si puede crear a otra estrella, genial. Yo quiero seguir adelante”, fueron las palabras que García mencionó al periodista Manouk Akopyan, de Ring Magazine, sobre este asunto en particular.

Dicho descontento estaría relacionado con la postura que mantuvo De La Hoya tras la primera derrota profesional del norteamericano, negándole una revancha con Rolly Romero y haciéndole "la peor oferta que se podría imaginar", según comentó Ryan en dicha entrevista. De hecho, mencionó que la prioridad de la agencia era que Raul Curiel se enfrentara al propio Romero, en lugar de pactar una segunda pelea.