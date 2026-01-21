Wendy Guevara confirma diagnóstico de enfermedad incurable

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido y ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara comparte su diagnóstico médico, luego de pasar por quirófano a finales de 2025.

Tras someterse a una cirugía estética, la influencer confirmó que padece una enfermedad incurable, que puede ser controlada a tiempo para fortuna de sus fanáticos, quienes se alarmaron por la noticia.

El diagnóstico que cambió la vida a Wendy Guevara

Lo que comenzó como un chequeo de rutina previo a su operación de luxación de costillas, terminó en un diagnóstico definitivo y un cambio de vida radical.

Wendy relató que, tras varios exámenes médicos realizados para asegurar que era apta para el quirófano, los niveles de su presión arterial mostraron alteraciones constantes, confirmando que es hipertensa.

"Me dijeron que salía con la presión muy alta como si fuera hipertensa. Fui a otro lugar y a otro y me dijeron: 'No, sí eres hipertensa'", confesó la mexicana en una reciente entrevista para el programa Hoy.

Una enfermedad silenciosa

La hipertensión o presión arterial alta es una condición médica crónica común entre las personas que ataca sin importar la edad. Esto sucede cuando “el corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano”, según reporta la página web de Fundación Española del Corazón.

Muchos la denominan como una enfermedad silenciosa porque algunas pacientes no presentan síntomas hasta que el daño es severo.

En este sentido, Wendy Guevara hizo eco de las palabras de su médico para concientizar a su audiencia: "Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes".