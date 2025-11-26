Wendy Guevara se complica en medio de una intervención quirúrgica

Suscríbete a nuestros canales

La siempre controversial Wendy Guevara ha reaparecido en un hospital, despertando las alarmas de sus seguidores, quienes temieron por su vida. Sin embargo, la creadora de contenido aclaró que solo se trató de una cirugía estética.

El lunes 24 de noviembre, la personalidad de Internet entró a quirófano en una intervención médica que se complicó, por lo que se prolongó más de lo debido. Amistades cercanas a Guevara, reportaron la situación, pero aliviaron a sus fanáticos tras confirmar que salió airosa del procedimiento.

Ahora, Wendy Guevara se mantiene en recuperación tras ser operada. En su cuenta de Instagram, aunque un poco adolorida, confirmó su buen estado de salud y extendió un agradecimiento a quienes se preocuparon por ella enviando mensajes de amor y apoyo.

¿De qué se operó Wendy Guevara?

Días antes, la influencer de 32 años, explicó en el programa ‘Hoy’ que se sometería a una liposucción y un acomodo en el busto.

“Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla”, explicó.