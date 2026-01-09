El jinete aprendiz venezolano Darwin Rodríguez rompe el celofán hoy en Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

En Laurel Park, que se encuentra en Maryland, la jornada de hoy está en marcha. La cartelera incluye diez competencias, pero no hay pruebas del tipo stakes. La segunda competencia, por un Starter Optional Claiming con una bolsa de 24 mil dólares, fue ganada por el jinete aprendiz venezolano Darwin Rodríguez, quien después de cinco meses sin ir al parque de campeones logró su primer triunfo de la temporada.

Laurel Park: Darwin Rodríguez sale victorioso

Darwin Rodríguez, quien llevó las riendas del ejemplar Daufuskie Island en la segunda carrera de la jornada, bajo la dirección del entrenador José Corrales. Daufuskie Island, se benefició de su rapidez para liderar desde el comienzo. Rodríguez, al tener el control del pelotón, se posicionó al frente del grupo y condujo hasta la meta con parciales de 23,1 y 46,3.

Daufuskie Island, un caballo de seis años que ha sido castrado, es hijo de Goldencents en Livermore Valley por Mt. Livermore, que logró su primera victoria de la zafra y la novena de 44 presentaciones. Compitió para el equipo de su entrenador, Corrales Racing LLC.

Daufuskie Island, en la taquilla arrojó un pago de $7,00 a ganador, $3,40 a placé y $3.20 a show. El crono de la prueba fue de 73 flat para 1.200 metros en pista de arena, y consiguió el triunfo con una ventaja de tres largos.

¿Quién es Darwin Rodríguez?

Darwin Rodríguez, de 40 años, con un comienzo muy tarde dentro de la industria hípica. En Venezuela, estuvo en La Rinconada, Valencia y Ciudad Bolívar. Rodríguez, declaró al equipo de Meridiano.net decidió probar suerte a Japón. Esa aventura comenzó el 5 de agosto de 2019. Japón, fue su escuela.

Rodríguez nos reveló su admiración y respeto por Jean Carlos Rodríguez, quien es su modelo para seguir. Conocido como "El Yankee", le ofreció todas las herramientas necesarias para iniciar este campo deportivo.

Darwin Rodríguez, luego de su pasantía por el país asiático, emprendió viaje para Estados Unidos, donde, se encuentra radicado desde 2023, Año en el cual consiguió sus dos primeras victorias.

En el 2024, Darwin sumó once triunfos y el pasado año, conquistó cuatro victorias. Estos triunfos conseguidos hasta la fecha fueron logradas en los hipódromos de Laurel Park, Delaware Park, Charless Town y Penn National.

Rodríguez, quien ofrece un descargo de siete libres, ha conseguido 18 victorias, 10 segundos y 28 terceros en 243 actuaciones con ganancias que superan los 500 mil dólares para sus conexiones.