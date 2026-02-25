Kentucky Oaks: On Time Girl, busca su quinta victoria en los $225,000 del Davone Sale Stakes G2 en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, que se encuentra en Hallandale Beach, Florida, ofrece una cartelera de cuatro programas, en la cual se llevarán a cabo 45 carreras en total, que son parte de la semana 14 del prestigioso Championship Meet durante el invierno estadounidense.

El sábado 28 de febrero tendrá la jornada principal, que contará con 14 competencias, entre las cuales se encuentran nueve stakes (de los cuales ocho son Grados) y que en total repartirán $2.025 millones. El Fountain of Youth Stakes (G2) de 425,000 dólares, y el Davona Dale Stakes (G2) de 225,000 dólares, serán las pruebas estelares. Carreras que conceden puntos en la ruta hacia el Kentucky Oaks G1 y el Kentucky Derby G1, respectivamente.

Kentucky Oaks: On Time Girl contra ocho potras van por el Davona Sale Stakes (G2)

El grupo de nueve potrancas la encabeza On Time Girl, entrenada de Brad Cox, ganadora de cuatro carreras entre ellas el Forward Gal Stakes (G3) que fue la primera de las tres pruebas que otorgan puntos a correrse en este circuito. Llega a esta carrera con cuatro victorias en cinco presentaciones con ganancias de $405,735 para Albaugh Family Stables, LLC.

De esta manera la hija de Not This Time, busca sumar 50 puntos adicionales a los primeros 20 conseguidos. El objetivo, es la edición 39 del Davona Dale Stakes (G2) de $225,000 de una milla, con la intención de buscar puntos en el Road to the Kentucky Oaks (G1) en una escala de 50-25-15-10-5.

La nómina la completan My Miss Mo, Blazing Brat, Paradise, pero seguro sea retirada ya que será enviada a New York, para correr el Busher Stakes. Luego están Omaha Bay, Imperatrice de Todd Pletcher que surge como una de las rivales a considerar, como Haute Diva. También las acompañan; Swing Vote, y She Be Smooth.

Esta será undécima carrera de la jornada del sábado de un total de 14 competencias. Hora de salida 5:34 p.m. hora venezolana.