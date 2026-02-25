MLB: Enmanuel De Jesús calienta motores en el Spring Training de cara al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

En caso de que no surjan más inconvenientes de última hora, Enmanuel De Jesús será uno de los lanzadores de la Selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Justamente, durante la tarde de este martes tuvo su primera presentación en el Spring Training de la MLB.

Debut amargo

El experimentado zurdo buscará regresar a las Grandes Ligas en esta temporada, de ahí a que cada apertura con los Tigres de Detroit cobre bastante relevancia. Recordemos que no ve acción en las Mayores desde 2023, y no fue sino hasta mediados de diciembre cuando firmó un contrato de Ligas Menores con su nueva organización.

Para esta primera cita, Enmanuel De Jesús se enfrentó a los Bravos de Atlanta y no le fue del todo bien. Al final cargó con la derrota luego de actuar a lo largo de 3.2 innings, en los que toleró dos imparables y tres carreras (todas sucias), con una base por bolas y un ponche.

El grandeliga venezolano sufrió los ataques rivales en la misma primera entrada. Ese único boleto se lo otorgó a Ronald Acuña Jr., a quien atrapó en intento de robo minutos después. Luego, tras un error en fildeo del jardinero izquierdo que dejó hombres en posición anotadora, Ozzie Albies y Mike Yastrzemski pegaron dobles consecutivos.

Más allá de ese pequeño desliz, el carabobeño retiró a los siguientes nueve bateadores hasta que fue reemplazado por Matt Selinger en la cuarta entrada. En total realizó 59 lanzamientos.

Es así como Enmanuel De Jesús comienza a calentar motores de cara al Clásico Mundial. Cabe mencionar que es una de las opciones para ser parte de la rotación abridora de Venezuela, ya sea contra Israel o Nicaragua.