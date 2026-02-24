MLB: Wilyer Abreu protagoniza el momento más bizarro del Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Como diría un famoso personaje: "Fue sin querer queriendo". Y es que así, sin querer queriendo, Wilyer Abreu dejó el momento más bizarro del Spring Training 2026, algo que sacó varias sonrisas a los presentes en el JetBlue Park, recinto donde las Medias Rojas de Boston juegan sus partidos como locales en esta pretemporada.

Abreu y una fuerza ¿descomunal?

Durante el choque de este martes, contra los Piratas de Pittsburgh, el grandeliga venezolano fue quinto en el orden al bate y salió reemplazado luego de consumir tres turnos y disparar un imparable.

Pero en una de esas visitas al plato, en el cuarto episodio para ser exactos, vivió uno de los momentos más raros en la historia del beisbol, el cual seguramente quedará inmortalizado entre los tantos bloopers que se ven año tras año.

Y es que Wilyer Abreu rompió su bate por el mango tras aplicar bastante fuerza al tirar hacia atrás en un swing de control. Al final, el umpire de tercera base cantó el strike, el segundo de la cuenta en ese momento. Una vez cambió de bate, terminó su turno fallando con un rodado por los lados de la intermedia.