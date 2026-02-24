El salsero venezolano Wilmer Lozano es homenajeado en Perú

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido salsero venezolano, Wilmer Lozano, con más de 30 años de carrera artística, fue homenajeado en Perú con un emotivo mural pintado a mano en la localidad de Callao, específicamente en el emblemático sector conocido como Las Caras de Atahualpa.

En este lugar también están plasmadas las figuras de los grandes del género como Héctor Lavoe, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, Jerry Rivera, entre otros.

Wilmer Lozano tiene su mural en Perú

El mural fue creado por el artista local Manuel Arias “Mane”, quien plasmó la figura de Lozano en gran formato, acompañado del nombre y una imagen que representa el espíritu del salsero.

La obra ubicada en el “Bulevar de las estrellas” rinde tributo al impacto de Lozano en la música latina y a su estrecha conexión con el público peruano, al punto de que Wilmer considera al país como su segunda casa.

Wilmer Lozano ha sido recibido con cariño por fanáticos de todas las edades durante sus tres décadas de trayectoria, visitando prácticamente todas las ciudades del Perú. Su música ha acompañado celebraciones, sonrisas y momentos inolvidables para miles de personas.

Homenaje por todo lo alto

El homenaje contó con la presencia de Luis Miguel “Chocolate”, con quien Lozano interpretó un tema durante el acto, y anunciaron que pronto estrenarán una canción juntos, uniendo aún más sus carreras dentro del panorama salsero.

“Me siento muy feliz y honrado por este homenaje que me hace mi bello pueblo de Perú. No tendré con qué pagarles tanto cariño que me han dado”, expresó emocionado Wilmer Lozano durante el evento, agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores en tierras peruanas.

Actualmente, Wilmer cumple una extensa agenda de conciertos en el país, donde ha pasado más de cuatro meses conectando con su público.

Pronto regresará a Venezuela para continuar con sus compromisos artísticos también en su tierra natal, llevando consigo el cariño y respeto que ha sembrado a lo largo de toda su carrera.