CTA reconoce que Barcelona fue afectado por decisión arbitral ante Girona

Mejor tarde, que nunca. Quizá, esa es la expresión que hoy puedan expresar en el entorno del FC Barcelona, que debió esperar más de una semana para tener la razón por parte del mismo CTA sobre una jugada que les costó puntos en LaLiga.

El mencionado CTA ha sido el que salió a aclarar la secuencia en cuestión ocurrida en la Jornada 24 en el compromiso disputando entre los culés ante Girona.

Ese día en Montivili, los gironins sorprendieron y se llevaron los tres puntos ante la escuadra dirigida por Hansi Flick, precisamente con un gol, que estuvo precedido de la polémica acción, en la que Jules Koundé recibió un pisotón claro del Claudio Echeverri.

Ese mismo día los culés reaccionaron de inmediato ante el árbitro Soto Grado sin mucho éxito, porque tanto el principal y el VAR hicieron caso omiso y continuaron con el partido, validando el tanto de los locales.

CTA da la razón a Barcelona

Días después, la jugada sigue siendo debatida en el seno de los azulgranas. Mucho más ahora que el propio CTA dejó claro en el informe el error marcado en esa secuencia.

"Una acción que termina en gol requiere una revisión detallada de la fase de ataque. En un duelo individual fuera del área un delantero del Girona pisa con los tacos el pie de un defensor del Barcelona justo antes de ceder el balón a un compañero que marca. El VAR revisa toda la fase de ataque y al considerarla acción interpretable por el árbitro mantiene la decisión de campo validando el gol", inicia la aclaración.

Y luego agrega el informe: "Regla 12: faltas e incorrecciones: nos aclara que un pisotón temerario constituye falta y amonestación. La disputa del balón no exime la infracción. Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria debe sancionarse. Para el CTA el delantero del Girona lo elimina de la acción defensiva y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debe intervenir al tratarse de un error claro obvio y manifiesto (...) y avisar al árbitro para cambiar la decisión".

En medio de todo esto, Barcelona ese dia se marchó de Montivili sin puntos en su cuenta y le costó para ese momento perder el liderato -recuperado en la fecha anterior-, Ahora, falta esperar si los blaugranas tendrán una reacción tras la confirmación del Comité Técnico de Árbitros.