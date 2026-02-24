Exparticipante del Míster Venezuela rechaza especulaciones de muerte

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 22 de febrero el missólogo venezolano Julio Rodríguez Matute había revelado en redes sociales, la supuesta muerte del modelo y excandidato al Míster Venezuela 2005, Rubén Fanay. El criollo radicado en Perú, había posteado una foto del hombre durante su paso por el concurso nacional.

Aclarando la noticia

Sin embargo, todo se trató de un mal entendido aseveró Rodríguez en una nueva publicación, asegurando que el modelo se pronunció para desmentir la noticia.

Rubén Informó que está bien de salud y que se encuentra viviendo en Sarasota, Florida, Estados Unidos.

Julio especialista en reinas de belleza, uno de los más importantes en Venezuela y Latinoamérica, aseveró que la noticia fue divulgada primero por un periodista y un diseñador zuliano, a quien no mencionó.

Rubén participó en el certamen nacional en el año 2005 celebrado en Venevisión, con la animación de Viviana Gibelli. El ganador resultó el candidato del estado Zulia, José Ignacio Rodríguez.

Mensaje del perjudicado

Rubén reaccionó a la publicación, agradeciendo las muestras de cariño de las personas tras la noticia.

Igualmente, destacó que las personas que hicieron la publicación no fue con mala intención o para hacerle daño.

“Gracias a todas las personas que escribieron y se preocuparon por la noticia. Se que Julio y las personas que comentaron la noticia no fue con ninguna mala intención”, escribió.

Fanay en su perfil de Instagram no tiene imágenes, ni videos, ni descripción y solo acumula 89 seguidores.