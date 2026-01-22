Se acabó el misterio: Te revelamos el "robo" que toda Venezuela espera para el 5y6 nocturno

Suscríbete a nuestros canales

La pasión del hipismo venezolano continúa con fuerza este viernes 23 de enero en el hipódromo La Rinconada con la reunión 03, una jornada con ocho competencias que promete emociones al límite.

Una vez más, los mejores ejemplares del país se darán cita para programación nocturna que mantendrán a los aficionados con total emoción. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta fiesta, donde la velocidad, la estrategia y la emoción se fusionan en un espectáculo único.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La séptima de la cartelera, quinta válida para el juego del 5y6 nocturno, es para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros más un premio adicional a repartir de 28 mil 730 dólares.

Para este lote participa la castaña Queen Vanemar (número 9), con la conducción del jockey aprendiz Samuel Yánez, presentada por Ademar Rodríguez en defensa para los colores del Stud Los Pepos II.

La nacida y criada en el Haras Agua Miel reaparece luego de 47 días sin correr. En su última actuación pública, la nacida y criada en el Haras Oropal, fue capaz de llegar tercera con 4 1/4 cuerpos de la ganadora Reina Fabricia el día 07 de diciembre en la arena de Coche. Para ese momento Queen Vanemar fue conducida por el látigo Aldry Siso.

Es importante destacar que es el nombre de esta yegua criolla es la que más suena a última hora entre el público aficionado.

Se espera que para esta quinta válida del día viernes 23 de este mes, Queen Vanemar pueda buscar sorprender con su primer triunfo del año de la presente temporada.