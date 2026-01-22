De las pistas a la cría: Triple Coronada venezolana debuta como madre con un hermoso potrillo

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 22 de enero, el hipismo nacional recibió una noticia de gran valor sentimental y genético: la campeona Afrodita de Padua se convirtió en madre por primera vez. El nacimiento de su primer producto tuvo lugar en las instalaciones del Haras Oropal, marcando el inicio de una nueva etapa para una de las yeguas más queridas de los últimos tiempos.

Una trayectoria de gloria

Afrodita de Padua, hija de Winstrella en Latinoamérica, inscribió su nombre en la historia hípica en 2019, cuando alcanzó la décima Triple Corona de yeguas en el hipódromo La Rinconada. Bajo la tutela del entrenador Ramón García Mosquera, la tordilla demostró una superioridad incontestable en la pista, cerrando una brillante campaña de 17 actuaciones con 10 victorias.

El paso a la cría

El destino pistero de la pupila del Stud Don Rafael V cambió el 24 de marzo de 2022, cuando se anunció su retiro oficial de las pistas. Una infortunada lesión en el tendón impidió que la campeona continuara deleitando a la afición en el óvalo de Coche, obligando a sus allegados a adelantar su paso para la cría en el Haras Oropal.

El anuncio oficial

Fiel a su vínculo con la tordilla, fue el propio entrenador Ramón García Mosquera quien compartió la primicia a través de su cuenta oficial en Instagram este mismo jueves 22 de enero del presente año. El preparador mostró las primeras imágenes del potrillo con su madre, cuya salud y estampa ya generan expectativas entre los criadores y fanáticos, quienes sueñan con ver al heredero de la campeona emular las hazañas de su madre en la arena caraqueña.

Capture imagen de Afrodita de Padua con su primer producto en el Haras Oropal. Foto: Instagram ramon.garciamosquera.3

Sin embargo, el equipo de Meridiano Web contactó este jueves por vía telefónica al trainer Ramón García Mosquera y reveló que el padre del recién nacido es el semental estadounidense Identity Politics (Into Mischief-Brianna Rose). Con este cruce, el Haras Oropal apuesta por la velocidad y clase del semental importado para ligarlo a la resistencia de la triplecoronada venezolana.