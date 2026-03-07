El divertido y descontrolado pitcheo de una cantante venezolana en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana, Zhamira Zambrano, vivió un momento tan especial como divertido al ser la encargada de realizar el primer pitcheo ceremonial durante el debut de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aunque el lanzamiento no salió exactamente como estaba planeado y se fue un poco desviado del plato, el instante terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y divertidos de la jornada.

El momento viral del Clásico Mundial

El momento cuando la artista lanza la pelota y se va directamente al suelo sin lograr llegar al catcher, fue compartido en redes sociales, donde Zambrano reaccionó con orgullo y nerviosismo, asegurando que, más allá del resultado del pitcheo, fue un honor representar a su país.

“Fue un honor estar allí apoyando a Venezuela”, expresó la cantante en un, acompañando sus palabras con emojis de risa y algo de vergüenza.

Entre risas y gestos de pena, la artista se tomó la situación con humor, reconociendo que lanzar una pelota frente a miles de fanáticos no es tan sencillo como parece.

Venezuela comenzó el torneo con victoria

Más allá del curioso lanzamiento inicial, la jornada terminó siendo positiva para la selección venezolana. En su primer juego del torneo, Venezuela derrotó 6-2 a Países Bajos en el estadio loanDepot Park de Miami, arrancando con buen pie su participación en el Grupo D del campeonato.

El equipo dirigido por Omar López tomó ventaja desde temprano en el encuentro. Ronald Acuña Jr. anotó la primera carrera tras un sencillo de Luis Arráez, mientras que la ofensiva venezolana mantuvo la presión durante el juego para asegurar la victoria.

El pitcheo también fue clave en el triunfo, con una sólida actuación del abridor Ranger Suárez, quien fue designado para iniciar el debut de la selección en el torneo.

Con este resultado, Venezuela comenzó con marca de 1-0 en el Grupo D, donde comparte zona con República Dominicana, Israel, Nicaragua y Países Bajos.

¿Quién es Zhamira Zambrano?

Zhamira Zambrano es una cantante y compositora nacida en Venezuela el 27 de febrero de 1998, quien ha ido ganando popularidad dentro de la música latina en los últimos años.

Saltó a la fama en 2016 al participar en el reality musical La Banda, y desde entonces ha desarrollado una carrera en el pop y la música latina con sencillos que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Entre sus temas más conocidos se encuentran canciones como “Se va”, “Me alejo de ti” y “No Me Quiero Ir”, esta última logrando destacarse en rankings de YouTube en Puerto Rico.

Además, Zambrano también es conocida por su relación con el cantante puertorriqueño Jay Wheeler, con quien se casó en 2022 y comparte una hija, y con quien ha colaborado musicalmente en varias ocasiones.

Actualmente, la artista forma parte de la nueva generación de voces latinas que combinan pop, ritmos tropicales y baladas.