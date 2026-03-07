WBC: Enmanuel De Jesús asume la responsabilidad frente a Israel en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela ha definido su estrategia desde la lomita para el crucial enfrentamiento ante Israel en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Omar López, mánager del conjunto criollo, ha designado al zurdo Enmanuel De Jesús como el lanzador abridor para este compromiso que se disputará en el loanDepot Park de Miami.

El dominio en la pretemporada como carta de presentación

De Jesús llega a este torneo en un estado de forma excepcional. Durante los entrenamientos de primavera de 2026 con los Tigres de Detroit, el lanzador de 29 años acumuló 6.1 entradas de labor sin permitir carreras. Su capacidad para retirar bateadores quedó en evidencia al registrar siete ponches y un minúsculo WHIP de 0.79.

Experiencia acumulada entre la MLB y el beisbol asiático

Aunque su paso por las Grandes Ligas ha sido breve, debutando en 2023 con los Marlins de Miami, De Jesús ha madurado significativamente tras dos temporadas en la liga de Corea del Sur (KBO). En su paso por el sistema de Ligas Menores de Estados Unidos, el siniestro acumula 49 victorias y una efectividad vitalicia de 4.01 a lo largo de 749.1 episodios, demostrando ser un brazo duradero y confiable en roles de apertura.

En la LVBP vio acción por última vez en la 2023-202 con los Navegantes del Magallanes, terminando con una efectividad abultada de 6.81 en nueve salidas con 24 ponches y 10 boletos en 35.2 innings.

Este duelo no es territorio desconocido para el valenciano. En la edición de 2023, De Jesús ya enfrentó a la novena israelí, cumpliendo una destacada actuación de 3.2 innings en los que permitió una sola carrera y abanicó a cinco contrarios. Aquella presentación le valió un hold y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico.