CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Así reaccionan las figuras ofensivas de Venezuela tras el buen debut

Por

Neyken Vegas
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 07:14 pm

Willson Contreras y Luis Arráez fueron los más destacados con el madero de Venezuela 

La selección venezolana de Beisbol debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol, luego de obtener una contundente victoria ante Países Bajos y dos protagonistas dieron declaraciones, luego de concluir el duelo.

Con un importante rally de cinco rayitas en la quinta entrada, la novena nacional se impuso 6 carreras por 2 a los europeos, logrando una gran combinación entre pitcheo, buena defensa y bateó oportuno.

Willson Contreras habla tras el triunfo de Venezuela:

En esa seguidilla de carreras, dos vinieron gracias a un indiscutible de Willson Contreras, quien finalizó la jornada de 3-2, con dos sencillos y dos empujadas. Por ende, habló sobre la clave en ese productivo quinto tramo.

"Identificamos rápido lo que estaba haciendo el lanzador. Estaba fuera de la zona y fuimos pacientes en momentos claves, para lograr sacarlo del juego", comentó Contreras, quien añadió que la unión del grupo es importante, afirmando que todos están remando hacia el mismo lado y alabó el jonrón de Javier Sanoja.

Luis Arráez manifiesta su orgullo:

Otro de los bateadores que fue productivo con el madero, fue Luis Arráez. La "Regadera" bateó de 3-1, con dos traídas al plato y boleto. 

"Orgulloso de estar en el lineup y representar a mí país" destacó Arráez, a lo que complementó entre bromas "Donde Omar me necesite, así sea llevándole agua a los muchachos, ahí estaré. Estoy agradecido con Dios".

Viernes 06 de Marzo de 2026
