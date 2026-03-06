Clásico Mundial: Así reaccionan las figuras ofensivas de Venezuela tras el buen debut

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de Beisbol debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol, luego de obtener una contundente victoria ante Países Bajos y dos protagonistas dieron declaraciones, luego de concluir el duelo.

Con un importante rally de cinco rayitas en la quinta entrada, la novena nacional se impuso 6 carreras por 2 a los europeos, logrando una gran combinación entre pitcheo, buena defensa y bateó oportuno.

Willson Contreras habla tras el triunfo de Venezuela:

En esa seguidilla de carreras, dos vinieron gracias a un indiscutible de Willson Contreras, quien finalizó la jornada de 3-2, con dos sencillos y dos empujadas. Por ende, habló sobre la clave en ese productivo quinto tramo.

"Identificamos rápido lo que estaba haciendo el lanzador. Estaba fuera de la zona y fuimos pacientes en momentos claves, para lograr sacarlo del juego", comentó Contreras, quien añadió que la unión del grupo es importante, afirmando que todos están remando hacia el mismo lado y alabó el jonrón de Javier Sanoja.

Luis Arráez manifiesta su orgullo:

Otro de los bateadores que fue productivo con el madero, fue Luis Arráez. La "Regadera" bateó de 3-1, con dos traídas al plato y boleto.

"Orgulloso de estar en el lineup y representar a mí país" destacó Arráez, a lo que complementó entre bromas "Donde Omar me necesite, así sea llevándole agua a los muchachos, ahí estaré. Estoy agradecido con Dios".