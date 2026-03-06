¡Atención hípicos! El refuerzo obligatorio para superar el duelo Don Thiago y Huracán Jesús en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Como ocurre cada semana, la cercanía de una nueva reunión de carreras activa el debate en todos los rincones del país. Las conversaciones entre hípicos reflejan posturas divididas; mientras algunos aseguran un conocimiento absoluto sobre el programa, otros vaticinan un resultado sorpresivo en la segunda válida de este domingo en La Rinconada.

Para un sector considerable de la afición, la resolución de la prueba se limita a un duelo de estrategias. Por un lado, destaca la figura de Don Thiago, ejemplar que llega con el impulso de una victoria contundente en su salida previa. En aquella ocasión, el purasangre dominó la escena de extremo a extremo y ahora busca repetir la dosis bajo el mismo esquema de velocidad.

En la acera opuesta, surge la confianza en la atropellada de Huracán Jesús. El ejemplar contará nuevamente con la conducción del jinete aprendiz Luis Funez Jr., quien ya demostró su pericia al guiarlo hacia el triunfo en su compromiso anterior. Este binomio apuesta por un desarrollo de carrera que favorezca su remate en los metros finales, un factor que añade tensión y paridad a una de las competencias más complejas del 5y6 nacional.

Macuto: El factor sorpresa que sacude la pizarra de la segunda válida

En las horas previas al sonido del timbre, un nuevo y sólido candidato emerge para captar la atención de expertos y apostadores por igual. Este giro inesperado en las proyecciones añade una dosis de adrenalina a la jornada, lo que transforma una carrera pareja en un escenario de total incertidumbre para los involucrados.

Una bolsa de lujo y paridad absoluta

El atractivo de la competencia no solo reside en la pista. La bolsa especial a repartir para este lote de ejemplares nacionales e importados de seis y más años (ganadores de 3, 4 y 5 carreras) alcanza la cifra de $30.420. La prueba reúne a 10 participantes con niveles de rendimiento muy similares; un grupo donde la mayoría posee triunfos cruzados entre sí y apenas dos ejemplares superan en victorias al resto del lote.

La apuesta estratégica de Fernando Parilli Tota

Dentro de este contexto de paridad, resalta la inscripción de Macuto, presentado por el entrenador Fernando Parilli Tota. El preparador confía la conducción al jinete aprendiz Yaniel Caguado, cuya presencia en el sillín ofrece un valioso descargo de cuatro kilos. Para el joven fusta, este compromiso representa una oportunidad de oro en la búsqueda de su primer triunfo de la campaña.

Origen y condición de cancha

Este hijo de Private War en Princess Roses (por Bay Village), nacido y criado en las praderas del Haras Luisiana, defenderá las sedas del Stud "ZM". Tras analizar sus ejercicios previos y su imponente estampa en la cancha, los observadores lo señalan como el "tapado" de la carrera.

Su actuación más reciente data del pasado 22 de febrero. En aquella oportunidad, el castaño finalizó en la séptima casilla bajo la guía de Jaime Lugo Jr. en un recorrido de 1.400 metros. Sin embargo, el ajuste a la distancia actual y el beneficio del descargo perfilan a Macuto como la pieza clave para quienes buscan dividendos jugosos en el 5y6 nacional.

Carreras Pareja: Datos hípicos Sorpresa La Rinconada

El escenario queda dispuesto y solo resta el sonar del timbre para dar inicio a la acción. La expectativa propia de las competencias hípicas, alimentada por una avalancha de datos y pronósticos, alcanzará su punto máximo en el vertiginoso recorrido de 1.200 metros.