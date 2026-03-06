A dos décadas de la proeza: El legado vigente de Tutmosis en la arena de Coche

Suscríbete a nuestros canales

La historia del hipismo venezolano guarda en sus páginas doradas nombres de ejemplares que desafiaron la lógica de las pistas. Sin embargo, pocos relatos poseen la mística de Tutmosis, el purasangre que no solo heredó la casta de una leyenda, sino que grabó su propio nombre en el libro de los récords con una exhibición de velocidad que, a día de hoy, permanece inalcanzable.

La tarde del récord imbatible: La Rinconada

El 6 de marzo de 2004 quedó marcado en el calendario de La Rinconada como una fecha histórica. En el marco de una competencia de lote común, Tutmosis saltó a la pista de Coche con una disposición física impecable. Al cruzar la sentencia en el trayecto de los 1.600 metros, el reloj detuvo su marcha en una cifra asombrosa: 92" exactos (1:32.0).

Este registro cronométrico no fue una simple victoria; se convirtió en el récord vigente para la milla en el óvalo caraqueño. Han transcurrido más de dos décadas y decenas de campeones han desfilado por esa misma arena, pero ninguno logró quebrar la marca impuesta por el imponente castaño aquella tarde de marzo.

Una herencia de gloria: De Stillwater a Tutmosis

La grandeza de Tutmosis no fue obra del azar. El ejemplar fue hijo de la inmortal Stillwater, una de las yeguas más determinantes en la cría nacional. La conexión entre madre e hijo trascendió la genética para instalarse en el terreno de las estadísticas inverosímiles.

Tutmosis logró emular la gesta de su progenitora al alcanzar la cifra de más de 20 victorias en pruebas públicas. Esta hazaña constituye un caso único en los registros del hipismo venezolano: madre e hijo con más de una veintena de triunfos cada uno. Mientras Stillwater es recordada por su durabilidad y dominio absoluto, Tutmosis es la prueba viviente de que el talento se transmite en la sangre con una precisión matemática.

Un legado que desafía el tiempo

La figura de Tutmosis representa la excelencia del purasangre nacido y criado en Venezuela. Su capacidad para mantener un ritmo de carrera tan elevado en una distancia de aliento intermedio como los 1.600 metros lo consagra como un especialista del cronómetro.

A 22 años de aquella demostración de poder, el récord de 92" se mantiene como un monumento a su memoria. Los aficionados que colmaron las tribunas aquel día fueron testigos de un capítulo irrepetible. Tutmosis no solo ganó una carrera de lote; aseguró su lugar en el olimpo hípico como el velocista que detuvo el tiempo y el hijo que estuvo a la altura de una madre legendaria.