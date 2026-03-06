México blindado para debutar contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de México ha oficializado su artillería para encarar el primer compromiso del Clásico Mundial de Beisbol. Bajo la dirección de Benjamín Gil, el conjunto tricolor apuesta por una combinación de poder y velocidad que busca silenciar a los británicos en el debut mundialista.

Javier Assad será el encargado de abrir el telón como lanzador abridor. El derecho, consolidado en Grandes Ligas, tiene la misión de maniatar a la ofensiva europea. Esto mientras la ofensiva azteca intenta descifrar el pitcheo rival para adelantarse en el marcador y lograr la victoria.

México cuenta con: Jarren Duran, Randy Arozarena, Jonathan Aranda y Alejandro Kirk en sus primeros cuatro puestos. Experiencia y contacto puro para anotar carreras de manera inmediata y lograr una victoria que no tenga desgaste para el equipo de cara a los siguientes juegos.

Lineup de México contra Gran Bretaña:

Jarren Duran - RF Randy Arozarena - LF Jonathan Aranda - 1B Alejandro Kirk - C Rowdy Tellez - DH Nacho Alvarez Jr - 3B Nick González - 2B Alek Thomas - CF Joey Ortiz - SS Javier Assad - P

Javier Assad y Taijuan Walker: la jerarquía del pitcheo mexicano

Javier Assad asume la responsabilidad de abrir el camino azteca en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Se espera que el derecho utilice su comando y capacidad para inducir contactos débiles; La idea es que el equipo británico no aplique su agresividad ofensiva desde el inicio.

Por su parte, Taijuan Walker se perfila como el pilar de experiencia en la rotación para el resto del torneo. Con años de recorrido en Las Mayores, el aporte de Walker será fundamental para guiar a los brazos jóvenes y manejar la presión en las rondas decisivas del torneo.

La combinación de ambos lanzadores garantiza a México una solvencia envidiable sobre la lomita en este 2026. Mientras Assad busca asegurar el primer triunfo con solidez; la presencia de Taijuan otorga esa profundidad necesaria para soñar con el título mundial.