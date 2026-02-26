México pierde a otro de sus lanzadores abridores para Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

México continúa recibiendo malas noticias de cara a su venidera participación en el Clásico Mundial de Béisbol, donde proyecta a ser una candidatas de su grupo junto a Estados Unidos. A menso de una semana para que se abra la competición, el lanzador Taj Bradley fu dado de baja para desempeñarse con la selección nacional.

El serpentinero ha decidido retirarse de la cita mundialista, ocasionando una pérdida sensible para el combinado azteca, para enfocarse en la preparación de su primera temporada completa con Minnesota Twins después de llegar vía cambio en la pasada edición. El derecho estaba programado para lanzar por México en la mencionada cita, pero optó por priorizar su acondicionamiento y puesta a punto de cara al calendario de Grandes Ligas.

Los Mellizos adquirieron a Bradley desde los Tampa Bay Rays a cambio de Griffin Jax en la fecha límite de cambios del año pasado, convencidos de que podía recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los brazos jóvenes más prometedores del béisbol hace apenas un par de temporadas. La organización ve en él un potencial importante dentro de su rotación, por lo que su desempeño en los entrenamientos primaverales será vital en sus aspiraciones a resultados importantes en la zafra 2026.

México llegará diezmada en pitcheo para el Clásico Mundial

La ausencia de la actual figura de Minnesota se une a José Urquidy como los brazos que apuntaban a integrar la rotación de los mexicanos en el Clásico Mundial, siendo un golpe potente para el combinado latinoamericano, que compartirá el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil.

Además de los lanzadores, México también no contará con Ramón Urías, quien se bajó de la convocatoria después de firmar contrato con St. Louis Cardinals, e Isaac Paredes, que fue una pieza determinante en la pasada edición del torneo, donde alcanzaron las semifinales ante Japón.