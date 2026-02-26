WBC: México busca la gloria absoluta en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La actuación de México en 2023 no fue casualidad, sino el aviso de una nueva jerarquía mundial. Tras quedar a solo tres outs de eliminar a Japón, el equipo azteca demostró que puede competir al máximo nivel. Ahora, el desafío es consolidar ese dominio en el Clásico del 2026.

A diferencia de otras selecciones, la veteranía mexicana no significa declive, sino madurez en Grandes Ligas. Jugadores como Randy Arozarena y Alejandro Kirk lideran un grupo que aún tiene sus mejores años por delante, además de garantizar competitividad.

El 'Factor X' es la inyección de sangre joven que refresca el roster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Prospectos como Samy Natera Jr. y Luis Gastélum podrían dar el paso al frente necesario para inclinar la balanza; el 'Tri' luce fuerte y listo para reivindicarse de la pasada edición.

México y su camino hacia la consolidación en el Clásico Mundial 2026

El calendario en el Minute Maid Park será la prueba definitiva para México en su proyecto Mundialista. Enfrentar a Estados Unidos el 9 de marzo reactivará una rivalidad que ya favorece a los aztecas en torneos recientes. El objetivo es asegurar el liderato del Grupo B temprano.

México posee un ataque equilibrado y un relevo dominante encabezado por Andrés Muñoz, clave para cerrar juegos apretados. Si la juventud logra acoplarse al ritmo de los consagrados, el resultado podría ser histórico. El 'Tri' puede lograr lo que no pudo a falta de tres outs en 2023.

Calendario de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026