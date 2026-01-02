México escala en el ranking mundial de la WBSC y se afianza en el "Top 10"

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) publicó este jueves su más reciente actualización del ranking mundial, trayendo excelentes noticias para el deporte en México. La nación azteca logró escalar una posición clave, pasando del noveno al octavo peldaño de la clasificación global.

Con un total de 1,481 puntos, México logró superar a la República Checa, consolidando su presencia entre las potencias más importantes de la disciplina. Este ascenso refleja la consistencia de los representativos nacionales en torneos internacionales y el sólido desarrollo del talento local, que sigue ganando terreno en los escenarios más exigentes del mundo.

Para México, este octavo lugar no es solo un número, sino un impulso anímico importante de cara a los próximos compromisos internacionales, donde buscará seguir recortando distancias con los líderes del ranking.

Contrastes en el Caribe y el panorama internacional

Mientras que el panorama es alentador para el béisbol mexicano, la situación para otras potencias regionales fue distinta. La República Dominicana, históricamente un gigante de este deporte, sufrió un retroceso en esta entrega del ranking. El conjunto dominicano descendió un escalón y ahora se ubica en la undécima posición con 1,052 puntos, tras ser superado por la selección de Singapur, que ha dado la sorpresa en las últimas competencias.

Este movimiento en la tabla subraya la creciente competitividad global en el béisbol, donde naciones emergentes están comenzando a desafiar el dominio tradicional de las potencias caribeñas.