Indetenible: Ángel Alciro Castillo consigue tres victorias en la jornada de este lunes en Park Racing

Este lunes el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, PA, Racing, presentó una cartelera de once competencias sin stakes programados. En este grupo de carreras, el campeón de los jinetes venezolanos, Ángel Alcirro Castillo, consiguió una tarde memorable con tres victorias en cinco compromisos de montas.

Parx Racing: “El Ángel de la Paz” sigue en su mejor momento

Ángel Alciro Castillo, con cinco compromisos este lunes 16 de febrero, sumó tres victorias, un cuarto y un tercer lugar. Castillo comenzó la tarde de victorias en la tercera de la programación por un claiming de $23,000 en distancia de 1,600 metros sobre el ejemplar West Side Diva, que arrojó en la taquilla $8.00 a ganador. La ganadora fue presentada por José González-Millán, y dejó crono de 1:45,45.

La segunda de la cartelera llegó en la quinta de la programación con la yegua, Shudabeenacowgirl para el entrenador Trevor Gallimore, en un claiming de $21,000 en distancia de 1,100 metros con registro de 1:08.74. La hija de Race Day sumó su tercera victoria y la primera de la temporada para Candy’s Racing Stable.

Ángel Castillo consiguió el triplete ganador encima del ejemplar Spherification, en la sexta de la cartelera en distancia de 1,400 metros con registro de 1:28.29 y corrió para el establo del entrenador Irving Rodríguez, quien representó los colores de The Hakim’s Stable LLC.

Castillo regresa este martes con dos compromisos de monta: Second Best en la primera y en la undécima lo hará con Run Cory Run. Y finaliza la semana con cuatro montas el miércoles 18 de los corrientes: Calisa, Hi Heeled Warrior y Competitive Saint, desde la tercera hasta la quinta, respectivamente, y con Saucy Ham, lo hará en la séptima de la cartelera.