Presentadora abandona Telemundo por un fuerte motivo

La presentadora de “La Mesa Caliente” Giselle Blondet estuvo obligada a abandonar Telemundo para enfocarse en su salud tras una intervención quirúrgica, así lo informó por medio de un video.

Blondet ha decidido velar por su bienestar en medio de complicaciones luego de una primera operación que se realizó a finales de 2025. Con mucha serenidad transmitió un mensaje a todos las personas que sintonizan el programa y sus seguidores en Instagram.

“En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor”, escribió.

Giselle Blondet a quirófano

En noviembre Giselle Blondet entró por primera vez al quirófano para someterse a “una pequeña operación de la espalda”, sin embargo, dos semanas más tarde trajo complicaciones por lo que programó volver a cirugía.

La puertorriqueña fue operada por segunda vez, confiando su salud a Dios. Asimismo, agradeció a todos por sus mensajes de apoyo y buenos deseos a través de comentarios en redes sociales.

“Lo más importante es que Dios está en control y que yo cada día me siento mejor”, apuntó. Ahora, la co-conductora de “La Mesa Caliente” debe guardar absoluto reposo.

Mensajes de aliento a Giselle

Sus compañeras en Telemundo han estado pendientes en todo momento de su recuperación.

“Mi Gigi, tú eres una guerrera que estoy segura ganará esta batalla. Estás en mis oraciones. Te extraño mucho”, manifestó semanas atrás Verónica Bastos desde su perfil de Instagram.