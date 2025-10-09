Myrka Dellanos se pronuncia tras sorpresivo despido de Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

El programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, sufrió la dolorosa salida de una de sus icónicas presentadoras, la periodista Myrka Dellanos. La autora de 60 años, fue llamada por el personal de recursos humanos, para informarle que no sería más parte de la cadena a la cual dedicó años de labor y entrega.

Los espectadores del show e internautas quedaron impresionados con la noticia y con múltiples dudas de qué llevó a la planta ubicada en Miami, a salir de una mujer con talento, profesionalismo y respeto por el show matutino, que conducía con Giselle Blondet y Verónica Bastos.

Palabras con consuelo

A través de Instagram la cubanoamericana y exnovia de Luis Miguel, escribió que octubre será un mes de grandes momentos para su vida.

“Octubre será tu momento crucial. Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará porqué pasó”, escribió en sus historias junto a una canción instrumental, despertando mensajes de lamentó en sus seguidores.

Internautas llenaron el mensaje de preguntas sobre qué pasará ahora con su carrera en la televisión.

Hasta el momento Myrka no ha respondido nada sobre la delicada situación.

Recordemos que no es la primera que sale de la planta de manera repentina, hace algunos años la presentadora de “Al Rojo Vivo”, María Celeste Arrarás, también fue votada.

Mensaje de despedida

Gisselle Blondet fue una de las primeras en salir a despedirse de su amiga y compañera, con quien compartió momentos únicos que siempre serán recordados.

"Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La Mesa Caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación", comentó en vivo.