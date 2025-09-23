Aseguran que María Celeste Arrarás fue "vetada" de Univisión

Suscríbete a nuestros canales

El misterio en torno a la suspensión del programa "Más Fuerte que Nunca", de la reconocida periodista María Celeste Arrarás, ha desatado una fuerte controversia.

Aunque el show, producido para Univision, fue grabado y pagado en su totalidad, pero nunca llegó a estrenarse. Las especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de esta decisión sigue siendo un misterio.

Arremetida contra Univision

El periodista Pablo Padula arremetió en sus redes sociales, acusando a las cadenas Televisa y Univision de priorizar el dinero sobre la libertad de expresión.

Según el comunicador social, la cancelación se debió a que las ideas de Arrarás "no se alinean" con los intereses de la empresa.

La postura de María Celeste

People en Español se contactó con María Celeste Arrarás para obtener su postura frente a la situación de su programa.

"Yo cumplí con hacer los programas y me pagaron en su totalidad", declaró Arrarás, añadiendo que la cadena le había expresado su agrado por el producto final y su intención de darle "mayor prominencia".

Sin embargo, sobre la decisión final, fue contundente: "lo que hagan con esos shows que grabamos es decisión de ellos. Están en todo su derecho".

El regreso de la periodista a la televisión era uno de los más esperados. El estreno de "Más Fuerte que Nunca" estaba pautado para el 30 de marzo, pero fue atrasado y hasta ahora no hay información de su estreno.