MLB: Yoshinobu Yamamoto logró esta hazaña en 2025 con los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles tienen múltiples factores por los cuales regresaron a la Serie Mundial y se apoderaron nuevamente del título. Pero sin dudas, uno de los principales de este impactante éxito se debe a la presencia del estelar japonés, Yoshinobu Yamamoto.

El derecho de 27 años sobrepasó las expectativas en su segundo año dentro de las Grandes Ligas y consolidó un rendimiento de élite que lo ubicó en un territorio estadístico reservado para leyendas. Además, esto le ayudó para estar entre los tres finalistas al Cy Young de la Liga Nacional 2025.

Su capacidad para limitar el contacto rival fue la firma de un año impecable. Asimismo, su ritmo, eficiencia y control sobre la zona lo convirtieron en uno de los lanzadores más difíciles de descifrar en el viejo circuito. Los bateadores, aun con reportes detallados y múltiples ajustes, no lograron castigar al asiático como querían a lo largo de sus aperturas tanto en la regular como en la postemporada.

Yoshinobu Yamamoto se ubica entre estas leyendas

El dato más impactante de su campaña fue su .183 de promedio de bateo en contra, el tercer registro más bajo para un lanzador de los Dodgers desde 1900, según MLB Network. Solo dos nombres lo superan: Sandy Koufax, con un imponente .179 en 1965, y Hideo Nomo, que firmó un .182 en 1995.

Por esta razón, cada uno de sus compañeros no ha dejado de elogiar cuando les preguntan por Yamamoto en esta temporada y no es para menos, tomando en consideración que Yamamoto está produciendo números comparables con dos de los gigantes históricos del conjunto californiano.

En conclusión, el rendimiento de Yoshinobu Yamamoto durante la campaña 2025 de la Gran Carpa es una muestra de lo que puede hacer para los próximos años. De mantener este nivel en el futuro, no cabe duda de que podría construir una de las mejores carreras para un lanzador japonés en el mejor béisbol del mundo.