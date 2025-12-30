Lucero se viste de luto a solo días de finalizar el 2025 ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante mexicana Lucero, utilizó sus redes sociales para darle el último adiós a un querido productor, con quien trabajó en la emblemática novela “Lazos de amor”.

Lucero de luto

Fue el productor y guionista argentino, pero nacionalizado mexicano, Jorge Lozano Soriano, quien murió el jueves 25 de diciembre a los 89 años y a causa de diversas circunstancias derivadas de su edad, según informó su familia.

El hombre fue un genio que regaló talento en la televisión mexicana, no solo por la producción mencionada en la que trabajó con Lucerito. Sino también por ser la mente maestra detrás del popular reality “Mujer, casos de la vida real”, conducido por la también fallecida Silvia Pinal.

Lucero protagonista de la exitosa novela “La Dueña”, escribió en redes un doloroso mensaje de despedida y condolencias para los familiares del fallecido.

“Vuela alto y sabes que te quedas por siempre en mi mente y corazón. Gracias por dejar un legado inigualable en la televisión, por escribir tantas historias que nos acompañan infinito y gracias especialmente por “Lazos de Amor” que fue un tesoro”, escribió la artista.

Gran novelo

En la novela estrenada en 1995 y transmitida por Televisa, Lucero hizo el papel de tres mujeres llamadas María Fernanda, María Paula y María Guadalupe, que fueron separadas por accidente cuando nacieron.

La trama fue muy vista en la televisión mexicana y marcó un antes y después en la carrera de la artista, dándole enorme éxito en todo el mundo.