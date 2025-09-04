Conductora revela cómo se enteró que su ex andaba con Lucero al mismo tiempo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y conductora Maggie Jiménez habló durante el programa de televisión “Despierta América”, sobre el amor que tuvo su expareja, el empresario Michel Kuri con Lucero. La belleza mencionó durante el show que su ex no solo estuvo con la intérprete de “Electricidad”, sino con una tercera al mismo tiempo.

Descubriendo todo

En la conversación con Jomari Goyso, Jiménez comentó que se enteró que Kuri estaba saliendo con ella, al mismo tiempo que coqueteaba con la actriz y cantante mexicana y con otra mujer, cuya identidad no quiso revelar.

Afirmó que descubrió la infidelidad cuando el hombre recibió un mensaje en su celular de Lucerito, una situación que la dejó totalmente impactada, ya que no lo esperaba.

“Fue muy chistoso porque yo estaba en su casa. Él se va a hacer unas cosas, pero deja su celular. Empezaron a salir muchos mensajes y yo, obviamente, tenía el celular cerca, lo vi y ahí fue cuando me di cuenta de que no era nada más yo, sino también era Lucero y era otra chava más hablando”, aseveró.

Lo más loco que contó fue que Michel llamaba a las tres mujeres “Flaca, hermosa”, una situación que le molestó bastante, al punto de tomar la decisión de finalizar el romance.

Lucero y Kuri

La estrella mexicana sostuvo una relación con el empresario por 11 años, comenzando en el año 2012 y finalizado en el 2023. Según la artista ambos no estaban teniendo tiempo para compartir.

“Desde el profundo amor que nos tenemos 'Micho' y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal”, dijo en una entrevista.