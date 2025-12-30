MLB: Tatsuya Imai genera un serio interés por parte de esta organización

Suscríbete a nuestros canales

Los movimientos del mercado internacional comienzan a marcar tendencia de cara a la próxima temporada de las Grandes Ligas 2026. Con esto, uno de los nombres que más interés despierta es el del lanzador japonés Tatsuya Imai, que está a muy pocos días de cerrar su ventana de disponibilidad para firmar con una organización.

De acuerdo con un reporte de Yahoo Sports Japan, los Chicago White Sox se han posicionado como contendientes sólidos en la carrera por asegurar los servicios del derecho, una señal clara de sus intenciones de reforzar el cuerpo de pitcheo.

La franquicia de Chicago, en pleno proceso de reestructuración deportiva, ya firmó a su compatriota Munetaka Murakami hace algunas semanas, por lo que no sorprendería que ahora busquen hacer un tipo de movimiento similar.

Su planificación parece enderezarse hacia una nueva imagen en 2026 en la que pueden competir con un mejor material en su roster dentro de la División Central de la Liga Americana. En este contexto, la posible llegada de un brazo proveniente del béisbol japonés encaja dentro de una estrategia que combina talento probado, proyección a mediano plazo y largo plazo, respectivamente.

¿Tatsuya Imai se dirige a Chicago?

Tatsuya Imai se ha consolidado como uno de los lanzadores más atractivos del béisbol nipón gracias a su potencia, control y capacidad para dominar desde la lomita. Su rendimiento constante lo ha colocado en el radar de varias organizaciones de la Major League Baseball, tomando en consideración lo que han hecho otros lanzadores asiáticos al llegar a la Gran Carpa.

Para los White Sox, el interés en Imai representa algo más que una simple incorporación. El equipo busca estabilidad en su rotación y un perfil capaz de asumir responsabilidades importantes desde su llegada. La experiencia previa de jugadores japoneses exitosos en las Grandes Ligas refuerza la confianza en este tipo de apuestas, que han demostrado ofrecer resultados positivos cuando se ejecutan con planificación.

Aunque aún no hay confirmación oficial de negociaciones avanzadas, el hecho de que Chicago sea señalado como uno de los principales contendientes subraya la seriedad del seguimiento.

Finalmente, no cabe duda de que Tatsuya Imai será uno de los temas principales en las próximas horas dentro del mercado de agentes libres en el mejor beisbol del mundo.