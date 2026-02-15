Keshad Johnson eleva al Heat: el nuevo rey de las volcadas en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El alero del Miami Heat, Keshad Johnson, se consagró como el nuevo monarca del aire al ganar el Slam Dunk Contest 2026, superando en una emocionante final al prometedor novato de los San Antonio Spurs, Carter Bryant.

Johnson selló su victoria con un puntaje combinado de 97,4 puntos en la ronda decisiva. Su coronación llegó tras un espectacular "molinillo" (windmill) a una mano que dejó boquiabiertos a los jueces, otorgándole 47,8 puntos y asegurando el trofeo para las vitrinas de Miami.

El drama de la puntuación perfecta

La noche tuvo momentos de brillantez absoluta. Carter Bryant fue el encargado de ejecutar la única volcada de 50 puntos de la velada. En su primer intento de la final, el novato realizó una espectacular maniobra entre las piernas tras un pase picado autoasistido, elevándose tanto que su mirada quedó prácticamente a la altura del aro.

Sin embargo, la presión de la final le jugó una mala pasada. Bryant necesitaba un 48 en su último intento para superar a Johnson, pero tras varios fallos tratando de concretar una pirueta compleja, tuvo que asegurar un mate sencillo a dos manos para no quedarse en blanco. Esa ejecución solo le valió 43 puntos, dejando su total en 93 y abriéndole la puerta del campeonato al jugador del Heat.

Saltando sobre el ritmo de E-40

Desde el inicio de la competencia, Johnson dejó claro que no iba solo a participar. En la primera ronda, el alero de segundo año desató la euforia del público al utilizar al legendario rapero E-40 como obstáculo. Johnson lo superó con una facilidad asombrosa, posando con una mano detrás de la cabeza mientras reventaba el aro con la otra, un guiño a la elegancia y la potencia de los grandes saltadores de antaño.

Susto y adrenalina en la duela

El evento no estuvo exento de momentos de tensión. Además de los finalistas, compitieron Jase Richardson (Orlando Magic) y Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers). Richardson protagonizó el momento más dramático de la noche cuando, en su segundo intento, el balón se atoró en el lateral del tablero, provocando que el base perdiera el equilibrio y sufriera una aparatosa caída de espaldas.

Afortunadamente, el joven de 20 años pudo levantarse por su propio pie, aunque el impacto afectó su rendimiento. Terminó la primera ronda con una puntuación de 88,8, la más baja de la noche, quedando fuera de la disputa por el título que finalmente terminó en las manos de Johnson.