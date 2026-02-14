Daddy Yankee se convertirá en abuelo: así fue el anuncio de su hija Jesaaelys

Suscríbete a nuestros canales

La influencer y creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, hija del icónico reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, anunció que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, Carlos Olmo.

La revelación se hizo pública este 13 de febrero mediante un video emotivo que la pareja compartió en Instagram, confirmando así que el famoso artista pronto será abuelo por primera vez.

“Bebé arcoíris”: el emotivo mensaje de Jesaaelys

Desde la costa paradisíaca donde fue grabado el clip, Jesaaelys y Carlos aparecen caminando tomados de la mano, vestidos de blanco y acompañados del paisaje marino, mientras celebran este nuevo capítulo en su vida.

En el video se observa un mensaje escrito sobre un espejo con la fecha estimada de nacimiento: 11 de agosto de 2026, lo que indica que el bebé posiblemente llegue en pleno verano de este año.

Además del anuncio, Jesaaelys habló con profunda emoción sobre lo que significa este embarazo para ella y su esposo. La joven utilizó el término “bebé arcoíris”, que hace referencia a un embarazo que ocurre después de una pérdida anterior, un símbolo de esperanza y renacimiento tras un momento difícil.

Según confesó en su mensaje, la pareja decidió mantener la noticia en privado durante un tiempo para asegurarse de que todo marchara bien y que el bebé estuviera sano antes de compartirlo con sus seguidores.

“Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”, escribió la influencer junto con las imágenes, reflejando la felicidad y la gratitud que sienten por esta nueva bendición en sus vidas.

El contexto familiar detrás de la celebración

Aunque la llegada de un bebé normalmente une a una familia, esta noticia también ha revivido la atención mediática sobre las relaciones personales dentro del entorno familiar de Daddy Yankee.

En los últimos meses, la relación entre el artista y su hija menor ha sido objeto de especulación, especialmente luego de que Jesaaelys compartiera fotos de su boda en octubre de 2025 sin la presencia de su padre.

Esto ocurrió en medio de un proceso de separación entre el cantante y la madre de sus hijos, Mireddys González, lo que generó interpretaciones sobre la dinámica familiar actual.