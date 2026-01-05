Hija de Daddy Yankee se casa y vive una profunda ausencia en su boda

Suscríbete a nuestros canales

Jesaaelys Ayala, influencer, empresaria e hija menor de Daddy Yankee, anunció que se casó con el amor de su vida, Carlos Olmo, en una ceremonia íntima que ha dado de qué hablar.

La creadora de contenido compartió un carrusel de fotos románticas en Instagram donde se le ve radiante, luciendo un vestido blanco veraniego con tirantes y vuelo en la parte baja, acompañada de su ahora esposo Carlos, mostrando anillos y besos de recién casados.

La boda de Jesaaelys Ayala

A diferencia de las bodas tradicionales con cientos de invitados, la ceremonia estuvo marcada por la intimidad y la emoción familiar.

En las imágenes se puede ver a la madre de Jesaaelys, Mireddys González, entregando a la novia al altar con gran emoción, en un momento que muchos califican de tierna y simbólica.

El lugar exacto del evento el cual se celebró el pasado 4 de octubre no ha sido revelado, aunque todo apunta a que la pareja buscó un ambiente discreto y elegante, perfecto para disfrutar del amor sin grandes distracciones mediáticas.

La gran ausencia: Daddy Yankee

Sin embargo, lo que ha encendido más comentarios en redes no fueron los vestidos ni los anillos, sino la notable ausencia del reggaetonero en las fotos oficiales. El legendario artista no aparece en ninguna de las imágenes publicadas, y tampoco ha reaccionado públicamente al anuncio de la boda.

Esto ocurre en medio de un distanciamiento familiar documentado y de alto perfil tras la separación y divorcio del cantante con Mireddys González después de casi 30 años de matrimonio.

El divorcio de sus padres ha sido un tema muy comentado, con momentos de tensión emocional para Jesaaelys y declaraciones públicas sobre la relación con su padre.