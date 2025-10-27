Hija de Daddy Yankee destapa secretos de la rivalidad de su padre con Don Omar

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que, durante muchos años, los reggaetoneros Daddy Yankee y Don Omar protagonizaron una intensa rivalidad. Ser los máximos exponentes del género los llevó a un contrapunteo que finalizó en diciembre de 2023.

A lo largo de los años, fueron surgiendo detalles sobre la tensión que se vivía internamente con ambos artistas y, ahora, Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, soltó otro dato sorprendente.

La hija de Daddy Yankee confiesa

La escena que desencadenó la polémica fue cuando Jesaaelys subió un vídeo a sus redes sociales donde realizaba un tutorial de maquillaje. Nada fuera de lo habitual. Pero lo que llamó la atención fue la música de fondo, pues, además de K-pop se filtraban los acordes de un tema de Don Omar.

Cuando un seguidor le comentó: “¿La música de Don Omar?”, ella respondió sin titubeos: “Antes me lo tenían prohibido, ahora lo puedo escuchar”. En el mismo post, otra internauta le lanzó una punta sobre su relación con el boricua y ella contestó: “Me encantan las personas bien inteligentes como tú”.

Esa confesión se hizo viral y muchos lo interpretan como un pequeño acto de liberación personal; mientras que otros lo ven como un guiño público a una tensísima relación padre-hija tras el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, madre de Jesaaelys.

Jesaaelys y Daddy Yankee: un vínculo fracturado

La creadora de contenido, de 28 años, habló públicamente sobre su vínculo con su padre para afirmar que “está más que lacerada, y él sabe por qué”.

En su canal de YouTube, reveló que ella y su madre, Mireddys González, se enteraron del divorcio anunciado por Daddy Yankee a través de redes sociales, sin ningún aviso previo familiar.

Ella además relató que la disputa legal de sus padres y la exposición mediática que este generó, la llevó a recibir amenazas y críticas públicas.

El origen más amplio del malestar está vinculado al divorcio de Raymond Ayala (alias Daddy Yankee) y Mireddys González, anunciado en diciembre de 2024 después de casi treinta años de matrimonio.

En este contexto, el cantante ha demandado Mireddys y a la hermana de esta por presunta mala administración de sus compañías, lo que ha avivado tensiones tanto empresariales como familiares.