Don Omar enfurece en pleno concierto y le reclama a Daddy Yankee

“Back to Reggaetón” es el nombre de la gira de conciertos del puertorriqueño Don Omar, quien planea llevar su música a varias partes de Estados Unidos y posteriormente a otros países. Por lo pronto, este fin de semana tuvo presentaciones en Nueva York y Nueva Jersey, y fue precisamente en uno de esos shows que manifestó su descontento por el retiro de su colega, Daddy Yankee.

Contra viento, marea y una fuerte tormenta que acechaba a la “ciudad del pecado”, el reggaetonero se dio cita en el Barclays Center ante más de 10 mil personas que bailaron, cantaron y manifestaron su euforia por escuchar temas como “Virtual Diva”, “Dale don Dale” y “Danza Kuduro”. En medio de la efervescencia que causó su puesta en escena, el artista agradeció a sus fanáticos por la compañía.

“Estoy muy agradecido con ustedes. Gracias a todos ustedes esto es posible… es mi primera vez en el Barclays”, comentó. Por si fuera poco, aprovechó de hacerle un homenaje a los líderes del reggaetón Wisin & Yandel, Héctor y Tito, quienes formaron parte de esa época dorada del género urbano. Romeo Santos también salió premiado en estos homenajes que realizó.

El enojo de Don Omar

A pesar de la emoción que vivía en el escenario, no pudo evitar recordar con molestia el retiro de “The Big Boss”, con quien después de tanto tiempo se reconcilió. “La verdad no me gusta eso de que Daddy Yankee se ha retirado (…) Ya no tengo con quién hablar por teléfono y discutir: ‘oye hermano eso no está bien’, pero sé que estás muy bien en Puerto Rico”, expresó.

Sus palabras al "jefe"

El pasado 3 de diciembre, el cantante de “Rompe” anunció que se retiraría de los escenarios para comenzar a vivir nuevas experiencias y dedicarse al cristianismo. Ante esto, fueron muchas las reacciones que recibió, entre ellas las de quien fue su enemigo por mucho tiempo. Y es que, para nadie es un secreto que la rivalidad de ambos sobrepasaba los límites y tenía decepcionados a muchos seguidores que respetaban y admiraban el trabajo de los dos.

Sin embargo, con un emotivo mensaje en redes sociales, “The King of King” le dijo adiós a la carrera de su paisano. "Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia”, es parte del mensaje dedicado a Yankee. “Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán”, agregó el de “Salió el Sol”.