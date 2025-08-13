Último Minuto: INH anuncia retiro de una yegua para el 5y6 de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia presentará la reunión número 16, con la programación de nueve carreras, que incluye el Clásico Ciudad de Valencia y será la antesala de la jornada del 5y6 Nacional.

La prueba selectiva Ciudad de Valencia tiene como principal candidata a la yegua tordilla Paprika que llevará en su lomo por primera vez al jinete Jaime “Pocho” Lugo.

Como posibles rivales, tendrá a Brianna con la monta de Larry Mejía. Gran Maritza Ka con José Alejandro Rivero en el sillín. Luego Amor Amor con Francisco Quevedo y cierra la nómina, Estrella Morena con Maykor Ibarra sobre los estribos. La prueba estará pautada a la altura de la tercera del programa a las 2:05 p.m.

Hinava: Yegua Retiro Datos Hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer en horas de la tarde de este miércoles 13 de agosto, a través de las redes sociales la información de una potra que no estará presenta en la mencionada jornada sabatina.

En la octava competencia, quinta válida para el 5y6 nacional, es reservada para yeguas de 3 y más años, ganadores de 4, 5 y 6 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros, con una nómina de nueve participantes.

Una de ellas es la cincoañera Nonna Vittoria (número 5), estaba inscrita para participar en la válida del juego de las mayorías, con la monta por primera vez del jinete Jonas Rijo y sería presentada por Alejandro Ortiz para el Stud Terranova.

Además, Nonna Vittoria iba a reaparecer al óvalo Carabobeño luego de 126 días sin correr, la cual, en su última competencia del pasado día 12 de abril del presente año fue capaz de llegar cuarta a 12 cuerpos de la ganadora Magical Song.

Motivos del retiro: Hinava

De acuerdo con la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la pupila de Ortiz es por Claudicación del miembro anterior derecho.