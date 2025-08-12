Paprika por la revancha contra Gran Maritza Ka en el Clásico Ciudad de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 16 de agosto del 2025 en el hipódromo de Valencia se correrá la reunión número 16 del año y cuenta con una nueva edición del Clásico Ciudad de Valencia reservado para yeguas de tres y más años y contará con la participación de la campeona tordilla valenciana Paprika.

Paprika vs Gran Maritza Ka en el Clásico Ciudad de Valencia

Luego de haber perdido su invicto en el 2025 en la pasada Copa Carlos Pérez Abarrio, la tordilla Paprika de seis años buscará este sábado 16 de agosto de reponerse de la derrota sufrida ante Gran Maritza Ka en la pasada selectiva valenciana que se disputó en la actual temporada.

La pensionada del entrenador Salvador Giordano volverá a contar con la monta del jockey profesional Jaime Lugo y sus respectivos 56 kilos para obtener su 15 victoria general y quinta prueba clásica del año y solo haber perdido en la anterior selectiva mencionada.

Su rival, la presentada por el entrenador José Jaramillo tendrá en el lomo al jockey profesional José Alejandro Rivero con un peso de 55 Kilos querrá demostrar que su triunfo en la copa Manuel Pérez Abarrio no fue casualidad y buscará reeditar su triunfo.

Las otra que competirán la prueba y buscará ser la sorpresa del Clásico Ciudad de Valencia son Brianna del entrenador Juan Carlos Pérez Pérez con Larry Mejías en el lomo, Amor Amor y Francisco Quevedo en el sillín del mismo entrenador y Estrella Morena de Jesús Curvelo y la conducción de Maykor Ibarra.

El Clásico Ciudad de Valencia en su edición del 2024 fue ganado por la yegua Queen of South fue presentada por el entrenador Yondel Calderón y montada por el jockey Josué Moreno.