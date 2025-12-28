LVBP: La postemporada ya tiene definida a sus protagonistas

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ya tiene definida a sus seis participantes. En la última jornada de ronda regular se terminó de definir a los equipos que dicen presente en el Round Robin y a los dos conjuntos que buscarán su pase en la serie del comodín.

Cardenales mantiene su dominio

Los actuales campeones lograron un repunte sensacional para arrebatarle el primer lugar a los Bravos de Margarita y quedarse como dueños del primer lugar una vez más en la ronda regular. Los dirigidos por César Izturis tendrán la primera escogencia en el draft de sustituciones con 30 victorias y comenzarán el todos contra todos en su casa.

Bravos con un cierre alarmante

De los seis equipos que aun quedan en carrera, los Bravos de Margarita son el único conjunto que no pudo celebrar su clasificación con una victoria. Luego de que aseguraron su pase matemático al Round Robin, el 17 de diciembre, no lograron ganar más y cerraron la ronda regular con seis derrotas consecutivas.

Magallanes con un repunte histórico

Los Navegantes del Magallanes ocuparon la última posición de la tabla hasta el 25 de noviembre, desde la llegada de Yadier Molina consiguieron un total de 21 victorias y ganaron siete de sus últimos 10 con una sólida ofensiva para meterse como terceros al Round Robin.

Águilas vuelan directo a enero

Las Águilas del Zulia apoyados por el aporte de los hermanos Chourio se metieron entre los cuatro equipos que irán directo al Round Robin. Los rapaces pudieron vencer a los Caribes de Anzoátegui para evitar la serie del Wild Card.

Caribes tendrá que buscar un triunfo más

Los Caribes de Anzoátegui tendrán la ventaja de localia en la serie del comodín con la misión de buscar una sola victoria en su casa ante los Tigres de Aragua.

Tigres una vez más en el matar o morir

Por cuarta temporada consecutiva, desde que existe este formato, los Tigres de Aragua disputarán la serie del Wild Card. En octubre fueron el mejor equipo ganando un total de 10 juegos, y luego de la primera quincena de noviembre, el colchón se fue diluyendo hasta el punto de ver sus aspiraciones de clasificar bastante comprometidas. Los bengalíes tendrán que ganar dos juegos en Puerto La Cruz si quieren volver a salir victoriosos con ese formato.