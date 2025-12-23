Imparable: Princess Warrior dominó con autoridad a la generación de dos años

Suscríbete a nuestros canales

La potra castaña de dos años, Princess Warrior, demostró ser la figura más destacada de su generación en 2025. El ejemplar, propiedad del Stud "8A", acaparó la atención de la afición desde su debut en junio y cerró el año con una imponente racha clásica.

Debut de impacto: Selectivo La Rinconada

El 22 de junio de este año, la afición hípica quedó gratamente sorprendida con el estreno de Princess Warrior. La potra se presentó directamente en el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII), disputado en 1.100 metros.

Bajo la preparación de Luis Peraza y con la monta del jinete Yoelbis González, la hija de The Great War en Gladiadora (Grat Hunter) venía con excelentes ejercicios. La potra, nacida el 13 de febrero de 2023 en el Haras Los Samanes Polo & Racing, se colocó en la punta desde la partida.

Pasó los primeros 400 metros en 22.4 y los 800 metros en 46.1. Princess Warrior mantuvo su consistencia y se despegó en los metros finales para ganar por una ventaja no menor a los siete cuerpos, marcando un tiempo final de 65.3 para el recorrido.

Racha clásica sin discusión: Potra

La pupila continuó su campaña con éxito. Luego de solventar algunos detalles físicos, pasó a ser presentada por el trainer Willian Laya. Bajo su cuidado, respondió con facilidad y se hizo acreedora del Clásico Lanzarina (GII), una prueba de 1.200 metros en la que dejó un tiempo de 73.2.

Su faena en el 2025 culminó con la disputa del XLVIII Clásico “Edgar Ganteaume”, en un recorrido de 1.400 metros. Nuevamente con la monta de su jinete habitual, Yoelbis González, Princess Warrior se adjudicó la prueba con una ventaja superior a los siete cuerpos.

Próximos pasos: La Rinconada 2026 Carreras

Si bien la fanaticada esperaba su participación en la última jornada de carreras, la potra no pudo presentarse. Sin embargo, los expertos la colocan en la lista de favoritos para la temporada 2026. De mantenerse sana y corregir cualquier detalle físico, el ejemplar cuenta con la calidad suficiente para consolidarse en el venidero ciclo clásico.