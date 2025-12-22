El Relámpago: El tresañero que deslumbró con clase y velocidad en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La historia del purasangre Mr. Defence, un imponente caballo importado en vientre, narra un relato de talento, fulgor y superación que hoy se perpetúa a través de su descendencia en el prestigioso Haras La Primavera.

Por allá en el año 2014, este hijo de First Defence deslumbró en las pistas venezolanas, donde capturó la atención de aficionados y expertos con cada una de sus apariciones. Sin embargo, su prometedora carrera se vio lamentablemente truncada por las lesiones, una realidad a menudo cruel en el mundo de las carreras.

A pesar del imprevisto, este noble ejemplar no solo compitió, sino que dejó una huella imborrable en el hipismo nacional con 11 actuaciones y un impresionante registro de 7 victorias. Cada triunfo fue un testimonio de su garra, velocidad y la innegable calidad que poseía.

Mr. Defence: Padre en el Haras La Primavera

Tras su retiro de las pistas, Mr. Defence inicia un nuevo y emocionante capítulo. El ejemplar asumió un rol fundamental en el Haras La Primavera de los Paparoni. Allí, lejos de la presión de las competencias, se desempeña como padrillo, una labor crucial para el futuro de la cría de purasangres y para mantener vivo su legado genético.

Uno de sus hijos que destacó con luz propia durante la temporada 2025, indudablemente, fue el notable El Relámpago.

El Relámpago: Un guerrero en la pista

El hijo de Mr. Defence demostró una campaña excepcional. El Relámpago se hizo con importantes victorias, primero en el Clásico Mauricio Azar (GIII) sobre 1,300 metros, y luego en el Clásico Hypocrite (GII).

El alazán abrió la Triple Corona Nacional con un triunfo imponente en el Clásico José Antonio Páez. Desafortunadamente, durante el segundo peldaño de la triple corona, el Clásico Cría Nacional, el caballo sufrió una lesión que lo apartó de la competición y truncó su intento de lograr la hazaña.

Luego de 133 días sin competir, el ejemplar volvió a la acción con todas las garras y pundonor. El Relámpago regresó a la arena para llevarse el Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá en un recorrido de 1,200 metros, un triunfo que confirmó su calidad y demostró una recuperación total.

La campaña para este gran ejemplar cerró el 14 de diciembre en la disputa del primer Clásico “Sr Kelvin Álvarez” (GI). A pesar de venir a la segunda carrera tras su reaparición, el alazán luchó en todo el recorrido para caer finalmente derrotado por el importado Ekati King. El Relámpago sin duda dejó una marca profunda en la temporada, consolidó el legado de su padre y promete ser una de las figuras principales en los próximos calendarios.

Victorias: Números Temporada 2026 Carreras

A pesar de los desafíos y las lesiones que enfrentó en la temporada, la calidad de El Relámpago se demostró con creces en cada uno de sus triunfos clásicos. El caballo deja su huella en la campaña 2025 de (8-5) y ahora se prepara para un merecido descanso. La expectativa crece: la afición aguarda su regreso para verle competir contra los mejores ejemplares en las próximas grandes carreras de La Rinconada.