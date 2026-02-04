"La Casa de los Famosos" confirma a Laura Zapara y Yina Calderón ¡Villanas!

Suscríbete a nuestros canales

El martes 27 de febrero arranca la nueva temporada de “La Casa de los famosos” por las pantallas de Telemundo. Ya se han confirmado a varios famosos que competirán por un jugoso premio en efectivo y el reconocimiento del show con gran popularidad en diversos países.

Famosos confirmados

La Miss Universo 1991, Lupita Jones, es una de las confirmadas para la nueva temporada, al igual, que los influencers Kunno y Jailyne Ojeda Ochoa.

Los tres ya han grabado contenido para Telemundo previo a su entrada a la casa más famosos de Latinoamérica y Estados Unidos.

Laura Zapata

La actriz mexicana fue confirmada este miércoles 4 de febrero, en el programa “Hoy Día”. La media hermana de Thalía, fue muy clara en el contenido que mostrará en la casa para ganar.

“Voy a mostrar todo, lo que he pasado y todo lo que soy. Yo soy mi estrategia. Me parece encantadora Lupita Jones, es un gran nivel, estoy bien con ella y conforme”, ha expresado sin filtros.

Recordemos que la villana de las telenovelas mexicanas, participó en el show “Secreto de villanas”, en la que sostuvo altercados muy fuertes con la actriz Cynthia Klitbo.

Yina Calderon

La DJ de 34 año que estuvo en “La casa de los famosos Colombia”, “La Mansión de Luinny” y “Protagonistas de novelas”, ha sido confirmada también este miércoles 4 de febrero.

“Directa, intensa y peligrosa Yina llega indetenible a #LCDLF6 el martes 17 de febrero a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock”, escribieron en Instagram.

Calderón ha dejado muy claro que será la gran villana de la casa, y que ahora está más internacional que nunca.