La paliza de Andrea Valdiri a Yina Calderón que la obligó a dejar la pelea

El sábado 18 octubre, se llevó a cabo otra edición de 'Stream Fighters', siendo el momento más viral la paliza propinada por Andrea Valdiri a Yina Calderón en solo 20 segundos de combate.

El Coliseo MedPlus, en Bogotá, fue el lugar donde distintas personalidades de redes sociales se dieron cita para subirse al ring y dar su mejor pelea con cientos de seguidores viéndolos en streaming y presencial.

Andrea Valdiri contra Yina Calderón

El enfrentamiento entre Andrea Valdiri contra Yina Calderón fue uno de los más comentados en redes sociales, cuando la exhabitante de “La Casa de los Famosos Colombia” se rindió.

Valdiri había iniciado con fuerza el round con golpes directos a Calderón, sin embargo, esta decidió parar la pelea y bajarse del ring luego de 20 segundos de haber iniciado.

Su poca resistencia generó una decepción en quienes pagaron por ver 'Stream Fighters 4' y los usuarios en línea.

“No fue justo con la gente que pagó la boleta. No tuve una buena rival”, dijo la contrincante.

Aunque no pidió disculpa por lo sucedido, la influencer y empresario solo publicó: “Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo porque eso es un desgaste".

Combates de 'Stream Fighters 4'