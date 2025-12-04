MLB: Toronto dispuesto a negociar: José Berríos podría salir de los Blue Jays vía cambio

Suscríbete a nuestros canales

Los Toronto Blue Jays están considerando la posibilidad de desprenderse de uno de sus abridores más notables, el lanzador derecho José Berríos, esta temporada baja. La decisión de escuchar ofertas de cambio por el dos veces All-Star, confirmada por una fuente a Mitch Bannon de The Athletic, señala una reestructuración estratégica en la rotación del equipo.

Excedente de Talento en la Rotación

La principal razón detrás de esta disposición a negociar es el excedente de talento en la rotación de Toronto. Recientemente, el club reforzó su staff de lanzadores con la supuesta firma del MVP de la KBO, Cody Ponce, mediante un contrato de tres años y $30 millones.

Ponce se une a un grupo de abridores que ya incluye a figuras de peso, lo que le da a Toronto una profundidad considerable:

Veteranos Establecidos: Kevin Gausman , Dylan Cease , y Shane Bieber .

Piezas de Recambio: Eric Lauer y Bowden Francis .

Joven Promesa: Trey Yesavage.

Con tantas opciones, el contrato y la inconsistencia reciente de Berríos lo han convertido en una pieza atractiva para canjear por otras necesidades del equipo.

La Inconsistencia y la Lesión de 2025

La temporada 2025 fue complicada para Berríos. El lanzador, de 31 años, experimentó una campaña irregular que le costó su puesto en la rotación abridora en septiembre. Su temporada terminó abruptamente debido a una lesión de codo, lo que lo dejó fuera de acción durante los playoffs y la posterior carrera del equipo hacia la Serie Mundial.

Desde que fue adquirido de los Minnesota Twins en julio de 2021, Berríos ha acumulado un registro mixto con los Blue Jays, con una Efectividad (ERA) de 4.09, un WHIP de 1.25 y una tasa de 8.0 strikeouts por cada nueve entradas (K/9) en 790 1/3 innings lanzados (138 aperturas).

Impacto de su Contrato a Largo Plazo

Cualquier equipo interesado en Berríos deberá absorber el peso de su contrato multianual. El lanzador firmó una extensión de siete años y $131 millones en noviembre de 2021, y aún se le deben $67 millones distribuidos de la siguiente manera:

2026: $19 millones

2027: $24 millones

2028: $24 millones

Un factor clave para los equipos negociadores es que Berríos posee una opción de rescisión (opt-out) al finalizar la próxima temporada (2026). Esto podría ser atractivo para un equipo que busque un abridor probado con la posibilidad de una corta permanencia o para el propio Berríos si recupera su forma y busca un contrato más lucrativo en el mercado abierto.

Toronto ahora deberá sopesar el valor de liberar espacio en la nómina y recibir prospectos o jugadores de posición por un lanzador que, a su mejor nivel, es un abridor de calibre número dos o tres.