La cifra soñada: Samuel Marín obtuvo su victoria 400 en su carrera profesional en Estados Unidos

El destacado jinete venezolano Samuel Marín logró una hazaña significativa este miércoles 03 de diciembre al alcanzar la cifra de 400 triunfos en su carrera profesional en la Unión Americana.

Este logro se concretó en la sexta competencia de la jornada en el Hipódromo de Tampa Bay Downs, donde se disputó un Allowance Optional Claiming de 56.500 dólares, para yeguas de tres y más años, en distancia de siete furlones (1.400 metros) en pista de arena.

La castaña seisañera Poeima (número 2), presentada por José Castro para los colores de JC Racing Stable (José Castro) fue la yegua con que el látigo criollo conquistó la cifra redonda de los 400 lauros.

De extremo a extremo la pupila de Castro consiguió la victoria ante su lote, por lo que dejó parciales de 22’’69 para 400 metros, 45’’99 para los 800, los 1.200 metros en 1:10’’40 para finalizar con un tiempo de 1:22’’76 para los siete (1.400 metros) furlones del recorrido.

Poeima es una hija de Neolithic en Coco’s Legacy por Mass Media, por lo que generó un dividendo de $5,60 para el ganador, $3,00 para el placé y $2,40 para el show.

Tras este notable triunfo, "El Ciclón" González continuó con sus compromisos en el óvalo ubicado en Illinois, donde firmó un total de ocho montas este mismo miércoles.

Este nuevo logro reafirma su posición como uno de los grandes referentes del hipismo no sólo de Venezuela sino en tierras norteamericanas.

Mientras tanto con este triunfo, el joven Marín lleva 199 victorias de la presente temporada 2025, es decir está a una para llegar a las 200 fotografías del año.