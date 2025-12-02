Francisco Rentería ¿Quién es este chico que sorprendió en el Festival de jonrones?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que destapó 18 tablazos, varios de ellos hasta mitad de gradas en el Estadio José Bernardo Pérez, durante la primera ronda del Festival de Jonrones, seguramente muchos seguidores del mundo de los bates, guantes y pelotas comenzaron a preguntarse quién es, de dónde salió Francisco Rentería, un chico de apenas 16 años de edad.

Resulta que el chico desde hace al menos unos meses, ha dado mucho de qué hablar, su desbordante talento ha llamado mucha atención en el ámbito rentado donde se estrenó en la temporada 2025 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP); con apenas 15 primaveras, participó con Senadores de Caracas y a la ofensiva se fue de 28-8, incluyó 3 dobles, 1 remolcada, 2 anotadas, 2 bases por bolas más 8 ponches para línea ofensiva en:

.286 de average

.333 en porcentaje de embasado

.393 de slugging

.726 en OPS

Por sus aptitudes, se perfila como una de las principales promesas internacionales para el período de firmas 2026 de la MLB. Se espera estampe rúbrica con Phillies de Filadelfia luego de transcurrir parte de su proceso formativo en la CJ Academy Baseball del expelotero zuliano, César Suárez. De esa escuela de pelota salieron exitosos jugadores como Jackson Chourio u Osleivis Basabe.

En el portal mlb.com su nombre ya aparece en el ranking de bisoños para el próximo año; la evaluación de su ficha indica:

“Ha participado desde muy joven en el ámbito del béisbol itinerante. Los evaluadores han señalado esas experiencias y su madurez como aspectos positivos a su favor”.

Francisco Rentería, alto perfil

“Ha sido comparado por un evaluador con Konnor Griffin, la primera selección de los Piratas en 2024, que ascendió al puesto número 1 en la clasificación general de prospectos en su primer año como profesional. Otros ven aún más potencial en el bate derecho de Rentería debido a su avanzado enfoque ofensivo y su considerable velocidad con el bate. Actualmente es un monstruo del contacto, lo que, junto con su excelente comprensión de la zona de strike y su gran potencia natural, le convierte en uno de los jugadores con mayor potencial ofensivo de la clase internacional de 2026”.

“Los cazatalentos creen tiene las habilidades y la capacidad atlética necesaria para mantenerse en el centro del campo a largo plazo. Es un corredor por encima de la media, tiene un gran impacto en el juego en las bases y utiliza su velocidad y sus largas zancadas para correr de un lado a otro del campo”.

Nacido el 1 de septiembre de 2009, transcurrió su infancia en el “El Callao” de San Francisco en el estado Zulia; "Mi amor por el béisbol nació a los tres años y medio, cuando bateaba limones con un palo de escoba en el patio de mi casa", declaró en junio pasado al medio Noticia al Día.

Mide 1.90 metros, se desenvuelve en el outfield, lanza y batea a la derecha.

En la LVBP, donde aún no debuta, forma parte de las Águilas del Zulia.