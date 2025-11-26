LVBP: Alí Castillo apunta ser el mejor de las Águilas del Zulia en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

La consistencia es una característica fundamental para la consecución de éxitos en el mundo de la pelota, y en eso ha sustentado Alí Castillo su larga ya carrera de 14 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siempre como ficha de Águilas del Zulia.

Por mantener esa virtud, el ya experimentado infielder acumula 639 imparables vitalicios, cifra que tiene especial significación bajo los parámetros de este tiempo, con todo y la evidente dosis de sarcasmo que implica todo, dado el dominio que tienen los bateadores en el circuito desde hace varios años.

Altas cosechas para Águilas del Zulia

Pero más importante aún, el número de hits de Alí Jesús son trascendentales para la franquicia rapaz, con esa cantidad se posiciona 2do de por vida y solo superado claro está, por otro jugador emblema de la organización, Leonel Carrión que dio 732.

Como vemos, la brecha es de 93; considerando que tiene 36 años y desde la 2020/2021 en adelante registra más de 45 imparables por torneo, las posibilidades parecen muy favorables para conseguirlo. De hecho, desde el certamen en cuestión lo conseguido ha sido auténtica grosería:

Alí Castillo - LVBP - Beisbol - Números - Hits - Estadísticas

2020/2021: 58 en 37 partidos

2021/2022: 59 durante 49 compromisos

2022/2023: 48 en 42

2023/2024: 59 en 43

2024/2025: 78 en 51

2025/2026: 37 en 28

En todos esos años, en la 2020/2021 se quedó con el liderato de indiscutibles, en 2024/2025 llegó 2do. Con salud, probablemente en menos de dos años veamos a Castillo establecido como el aguilucho con más hits de por vida.